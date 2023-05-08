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У Харкові на 9 травня шукатимуть ворожі диверсійні групи: подробиці

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Харків, Понеділок 08 травня 2023 17:42
У Харкові на 9 травня шукатимуть ворожі диверсійні групи: подробиці Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці планують на 9 травня посилити заходи безпеки у Харкові. Під час них шукатимуть диверсійні групи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

"9 травня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

"Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп", - додав Абдула.

Громадян закликають мати із собою документи, що посвідчують особу та дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, що правоохоронці у Києві будуть посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ймовірність посилення російської агресії не залежить від дати і можлива доти, поки йде війна.

У Одесі 8 та 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам’ятників та меморіальних комплексів.

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Служба безпеки України харков
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