У Харкові на 9 травня шукатимуть ворожі диверсійні групи: подробиці

Правоохоронці планують на 9 травня посилити заходи безпеки у Харкові. Під час них шукатимуть диверсійні групи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

"9 травня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

"Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп", - додав Абдула.

Громадян закликають мати із собою документи, що посвідчують особу та дотримуватися режиму комендантської години.