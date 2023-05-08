Готовятся к провокациям. В Харькове полиция будет вести усиленное патрулирование 9 мая

В Харькове и области стражи порядка во вторник, 9 мая, будут вести усиленное патрулирование. Они готовятся к провокациям со стороны Российской Федерации.

По его словам, полиция дополнительно будет охранять некоторые объекты на 9 мая, а также уделять усиленное внимание запрещенной символике. Кроме этого, местных жителей просят не посещать места, которые потенциально могут подвергнуться обстрелам со стороны РФ.

"Что касается усиления мер безопасности: да, действительно, они будут. Во-первых, мы под дополнительную охрану берем объекты, которые есть в перечне тех объектов, которые входят в память Второй мировой войны. Кроме того, мы будем обращать внимание на проявления демонстрации запрещенной символики", - сказал Тимошко.

По его словам, в полиции прогнозируют, что россияне могут совершить провокацию на 9 мая.

"Для них потери гражданских являются приоритетом в последнее время - с целью устрашения населения и попытки передать населению, что они должны выехать с территорий, которые приближены к РФ", - говорит Тимошко.