Готовятся к провокациям. В Харькове полиция будет вести усиленное патрулирование 9 мая
В Харькове и области стражи порядка во вторник, 9 мая, будут вести усиленное патрулирование. Они готовятся к провокациям со стороны Российской Федерации.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко "Суспільному".
По его словам, полиция дополнительно будет охранять некоторые объекты на 9 мая, а также уделять усиленное внимание запрещенной символике. Кроме этого, местных жителей просят не посещать места, которые потенциально могут подвергнуться обстрелам со стороны РФ.
"Что касается усиления мер безопасности: да, действительно, они будут. Во-первых, мы под дополнительную охрану берем объекты, которые есть в перечне тех объектов, которые входят в память Второй мировой войны. Кроме того, мы будем обращать внимание на проявления демонстрации запрещенной символики", - сказал Тимошко.
По его словам, в полиции прогнозируют, что россияне могут совершить провокацию на 9 мая.
"Для них потери гражданских являются приоритетом в последнее время - с целью устрашения населения и попытки передать населению, что они должны выехать с территорий, которые приближены к РФ", - говорит Тимошко.
Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители планируют на 9 мая ужесточить меры безопасности в Харькове. Во время них будут искать диверсионные группы врага.
Напомним, что правоохранители в Киеве будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы 8 и 9 мая.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вероятность усиления российской агрессии не зависит от даты и возможна до тех пор, пока идет война.
В Одессе 8 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.
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