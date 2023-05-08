У Києві посилили заходи безпеки 8 та 9 травня
Правоохоронці у Києві будуть посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Правоохоронці будуть забезпечувати публічну безпеку та порядок зокрема й у місцях можливих покладань квітів та біля меморіалів шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні поліцейські будуть стежити за правопорядком біля кладовищ.
Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття.
Окрім того, на звільнених територіях області залишається мінна небезпека у лісосмугах, тому краще не відпочивати у лісах та на узбережжях водойм.
Також нагадаємо, що у Києві діє комендантська година з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено пересуватись вулицями міста.
Нагадаємо, у Міноборони зазначили, що посилення агресії РФ не залежить від дати і можлива доти, поки йде війна.
Тим часом у низці областей школярів 8 та 9 травня перевели на дистанційну форму навчання.
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