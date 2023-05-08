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У Києві посилили заходи безпеки 8 та 9 травня

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Київ, Понеділок 08 травня 2023 12:14
У Києві посилили заходи безпеки 8 та 9 травня Фото: у Києві посилили заходи безпеки 8 та 9 травня (mvs.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці у Києві будуть посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Правоохоронці будуть забезпечувати публічну безпеку та порядок зокрема й у місцях можливих покладань квітів та біля меморіалів шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні поліцейські будуть стежити за правопорядком біля кладовищ.

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття.

Окрім того, на звільнених територіях області залишається мінна небезпека у лісосмугах, тому краще не відпочивати у лісах та на узбережжях водойм.

Також нагадаємо, що у Києві діє комендантська година з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено пересуватись вулицями міста.

Нагадаємо, у Міноборони зазначили, що посилення агресії РФ не залежить від дати і можлива доти, поки йде війна.

Тим часом у низці областей школярів 8 та 9 травня перевели на дистанційну форму навчання.

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