Готовятся к наступлению. Партизаны провели разведку новой базы РФ в Донецкой области

Партизаны провели разведку новой базы РФ в Донецкой области. Здесь РФ собрала танкистов из Бурятии, которые готовятся к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны добавляют, что недовольство бурятов продолжает расти, что приводит к частым случаям издевательств и унижений россиян внутри подразделений.

"Это танкисты из Бурятии, которые готовятся к участию в наступлении на этом направлении. Также известно о трех "двухсотых" - не боевых потерях из-за внутренних конфликтов между российскими военными и бурятами", - отмечает "АТЕШ".

Как отследили партизаны, на базу постоянно приезжают машины, высаживают военных и сразу уезжают, не оставляя техники.

"Агент из числа военнослужащих 218-го танкового полка ВС РФ сообщил о месте дислокации военной базы вблизи линии фронта в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Разведка баз РФ партизанами на Донбассе

Российские войска продолжают наступление в Донецкой области. Они хотят выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

Для обеспечения своей группировки на Донбассе, оккупанты создали большое количество баз и логистических пунктов в Донецкой области.

Партизаны постоянно проводят разведку подобныых объектов, несмотря на то, что оккупанты всеми силами пытаются их маскировать и прятать.

Например, в конце октября партизаны пробрались на командный пункт 37-й бригады ВС РФ. Офицеры этой бригады занимаются управлением боев в Донецкой области.

Кроме того, в сентябре в Донецкой области партизаны нашли крупный склад со снарядами РФ. Артиллерия свозилась туда грузовиками несколько дней. Склад был расположен в селе Берестовое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.