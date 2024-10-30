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Партизани провели розвідку важливого командного пункту РФ у Донецькій області (фото)

Донбас, Середа 30 жовтня 2024 09:25
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Партизани провели розвідку важливого командного пункту РФ у Донецькій області (фото) Фото: партизани провели розвідку важливого командного пункту РФ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани пробралися на командний пункт 37-ї бригади ЗС РФ. Офіцери цієї бригади займаються управлінням боїв у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент із числа російських військовослужбовців зумів проникнути на один із командних пунктів (КП) 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, на цьому КП зосереджено багато офіцерів, які організують управління боєм на одній із дільниць у Донецькій області.

"Агент зумів зібрати значний обсяг даних про розташування особового складу, техніки та складів противника, частина з яких вже була успішно знищена. Це послабило можливості окупаційних військ до ведення наступальних дій на одному із напрямків", - кажуть у "АТЕШ".

Що відомо про 37-у бригаду РФ?

Бригада окупантів входить до складу угруповання військ "Схід". Це угруповання зараз веде активний наступ на південному сході України. Саме ця бригада, що складається здебільшого з окупантів із Бурятії, чинила безліч військових злочинів у Київській області.

Розвідка партизанів у Донецькій області

Партизани не вперше проводять розвідку на позиціях окупантів у Донецькій області. Часто їм у цьому допомагають агенти з-поміж російських військ.

Наприклад, у вересні у Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ. Артилерія звозилася туди вантажівками кілька днів. Склад був розташований у селі Берестове.

Крім того, партизани провели розвідку бази РФ у селі Ялинське у Донецькій області. Незважаючи на ретельне маскування окупантів, його все ж таки вдалося виявити.

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