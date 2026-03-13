Готують "полювання"? США дають до 10 млн доларів за інформацію про Моджтабу Хаменеї

США оголосили винагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї і топ-чиновників КВІР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт програми Rewards for Justice.
У повідомленні зазначено, що до 10 млн доларів можна отримати за інформацію про таких осіб:
"Ці особи командують і керують різними елементами КВІР, який планує, організовує і здійснює терористичну діяльність по всьому світу", - наголошується в повідомленні Rewards for Justice.
Ще 15 квітня 2019 року Державний департамент США включив КВІР до списку іноземних терористичних організацій.
У 2017 році Міністерство фінансів США також внесло КВІР до списку спеціально позначених глобальних терористів.
Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив про те, що він незадоволений новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї.
Також американський лідер не виключив, що Моджтабу Хаменеї можуть ліквідувати, якщо він відмовиться піти на умови США.
Варто зауважити, що Моджтаба Хаменеї був поранений унаслідок ракетних ударів Ізраїлю та США.