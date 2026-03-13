Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Готують "полювання"? США дають до 10 млн доларів за інформацію про Моджтабу Хаменеї

21:20 13.03.2026 Пт
2 хв
Винагороду обіцяють і за корисну інформацію про чиновників КВІР
aimg Іван Носальський
Фото: Моджтаба Хаменеї, верховний лідер Ірану (Getty Images)

США оголосили винагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї і топ-чиновників КВІР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт програми Rewards for Justice.

Читайте також: Хаменеї не просто поранений. З'явилися нові дані про стан лідера Ірану

У повідомленні зазначено, що до 10 млн доларів можна отримати за інформацію про таких осіб:

  • Моджтаба Хаменеї - верховний лідер Ірану;
  • Алі Асгар Хеджазі - заступник керівника апарату офісу верховного лідера;
  • Алі Ларіджані - радник верховного лідера Ірану;
  • Яхья Рахім Сафаві - генерал-майор, військовий радник верховного лідера;
  • Ескандар Момені - міністр внутрішніх справ Ірану;
  • Есмаїл Хатіб - міністр розвідки і безпеки Ірану;
  • радник верховного лідера Ірану (ім'я не вказано);
  • секретар Ради оборони Ірану (ім'я не вказано);
  • глава військового офісу верховного лідера (ім'я не вказано);
  • командувач КВІР (ім'я не вказано).

"Ці особи командують і керують різними елементами КВІР, який планує, організовує і здійснює терористичну діяльність по всьому світу", - наголошується в повідомленні Rewards for Justice.

Ще 15 квітня 2019 року Державний департамент США включив КВІР до списку іноземних терористичних організацій.

У 2017 році Міністерство фінансів США також внесло КВІР до списку спеціально позначених глобальних терористів.

Трампу не подобається Моджтаба Хаменеї

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив про те, що він незадоволений новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї.

Також американський лідер не виключив, що Моджтабу Хаменеї можуть ліквідувати, якщо він відмовиться піти на умови США.

Варто зауважити, що Моджтаба Хаменеї був поранений унаслідок ракетних ударів Ізраїлю та США.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІран