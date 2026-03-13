Готовят "охоту"? США дают до 10 млн долларов за информацию о Моджтабе Хаменеи

США объявили вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и топ-чиновниках КСИР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт программы Rewards for Justice.
В сообщении указано, что до 10 млн долларов можно получить за информацию о следующих лицах:
"Эти лица командуют и руководят различными элементами КСИР, который планирует, организует и осуществляет террористическую деятельность по всему миру", - отмечается в сообщении Rewards for Justice.
Еще 15 апреля 2019 года Государственный департамент США включил КСИР в список иностранных террористических организаций.
В 2017 году Министерство финансов США также внесло КСИР в список специально обозначенных глобальных террористов.
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил о том, что он недоволен новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
Также американский лидер не исключил, что Моджтабу Хаменеи могут ликвидировать, если он откажется пойти на условия США.
Стоит заметить, что Моджтаба Хаменеи был ранен в результате ракетных ударов Израиля и США.