Мадуро запросив у Путіна ракети та іншу допомогу через ескалацію зі США, - WP

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро попросив у російського диктатора Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Видання з посиланням на внутрішні документи уряду США пише, що Ніколас Мадуро надіслав Володимиру Путіну листа, в якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки. Також у листі містилося прохання про постачання ракет.

Згідно з тими ж документами, Венесуела зверталася по військову підтримку і до Китаю, і до Ірану. Мадуро надіслав листа голові КНР Сі Цзіньпіну з проханням про "розширення військового співробітництва", щоб протистояти "ескалації між США і Венесуелою".

У листі він також попросив китайський уряд прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення, щоб посилити оборонні можливості країни.

Крім того, у документах ідеться про те, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес нещодавно координував відправлення іранського військового обладнання та безпілотників, а також планував візит до Ірану.

Як зазначається в документах американського уряду, Веласкес повідомив неназваному іранському чиновнику, що Венесуелі необхідне "пасивне обладнання виявлення", "глушники GPS" і "дрони з дальністю до 1000 км".

Росія співпрацює з Венесуелою

WP звернуло увагу, що в неділю, 26 жовтня, в Каракас прибув російський військово-транспортний літак Іл-76. За день до цього Москва затвердила новий стратегічний договір із Каракасом.

Також у венесуельському штаті Арагуа кілька місяців тому почав працювати завод боєприпасів Калашникова.

При цьому аналітики вважають, що інтерес Москви до підтримки Мадуро вже скоротився. Одна з причин - війна РФ проти України.

"Той факт, що ми перекинули понад 10% наших військово-морських сил до Карибського басейну - вже свого роду перемога для Путіна. Наш інтерес, що відновився, до всього, що пов'язано із Західною півкулею, розсіює увагу від України. І це на руку Путіну", - звернув увагу колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі.