"Працював на Вагнер": до Венесуели прилетів російський військовий Іл-76

Субота 01 листопада 2025 20:40
"Працював на Вагнер": до Венесуели прилетів російський військовий Іл-76 Фото: Іл-76 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У венесуельську столицю місто Каракас прилетів російський військово-транспортний літак Іл-76. Цей рейс свідчить про підвищений інтерес РФ до Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence News.

Як пише видання, Іл-76 з реєстраційним номером RA-78765 "прибув до Каракаса в неділю після дводенного перельоту з Росії через Вірменію, Алжир, Марокко, Сенегал і Мавританію до Латинської Америки.

У низці інших ЗМІ зазначають, що літак прибув після того, як венесуельський диктатор Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням про військову допомогу. Такий крок був відповіддю на посилення військової активності Сполучених Штатів у Карибському регіоні.

Defence News уточнює, що Іл-76 може перевозити до 50 тонн вантажу або до 200 осіб. Крім того, літаки цього типу раніше доставляли стрілецьку зброю, військові вантажі і в тому числі найманців від імені Росії.

Новина доповнюється...

