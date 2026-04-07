Готуйтеся до заторів: на важливій трасі під Києвом обмежать рух на кілька місяців

11:35 07.04.2026 Вт
2 хв
Як організують рух під Києвом на час відновлення шляхопроводу?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Ремонт дороги (Getty Images)

На трасі М-06 Київ-Чоп запроваджують тимчасові обмеження руху через ремонтні роботи. Водіїв попереджають про поетапне перекриття смуг на одній із ділянок.

Де і скільки триватимуть обмеження

Із 8 квітня 2026 року обмеження діятимуть на ділянці км 51+700 - км 52+700 у селі Калинівка Київської області. Йдеться про напрямки як у бік Києва, так і Житомира.

Рух частково перекриватимуть через ремонтні роботи на шляхопроводі. Йдеться про об’єкт на км 54+863 (дорога Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів).

Обмеження вводитимуть поетапно, із перекриттям окремих смуг руху. Орієнтовно - до початку серпня 2026 року.

Роботи виконуватимуть відповідно до затверджених схем організації дорожнього руху.

Що радять водіям

Водіїв просять:

  • враховувати обмеження під час планування маршрутів;
  • дотримуватися тимчасових дорожніх знаків;
  • бути уважними в зоні проведення робіт.

У службі наголошують на необхідності обережності та розуміння під час проведення ремонту.

Раніше РБК-Україна розповідало про катастрофічний стан доріг в Україні після зими та нестачу коштів на їх ремонт. Дороги масово зруйнувалися через перепади температур, перевантаження та відсутність системного обслуговування, а на повноцінне відновлення бракує фінансування - наразі плануються лише часткові ремонти найважливіших трас.

Також ми писали про продовження обмеження руху в Києві через будівництво метро. Йдеться про те, що на проспекті Європейського Союзу перекриття подовжили до грудня 2026 року через активні роботи зі спорудження метро на Виноградар, а транспорт і надалі курсуватиме за тимчасовими схемами.

