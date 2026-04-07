Готуйтеся до заторів: на важливій трасі під Києвом обмежать рух на кілька місяців

На трасі М-06 Київ-Чоп запроваджують тимчасові обмеження руху через ремонтні роботи. Водіїв попереджають про поетапне перекриття смуг на одній із ділянок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.
Із 8 квітня 2026 року обмеження діятимуть на ділянці км 51+700 - км 52+700 у селі Калинівка Київської області. Йдеться про напрямки як у бік Києва, так і Житомира.
Рух частково перекриватимуть через ремонтні роботи на шляхопроводі. Йдеться про об’єкт на км 54+863 (дорога Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів).
Обмеження вводитимуть поетапно, із перекриттям окремих смуг руху. Орієнтовно - до початку серпня 2026 року.
Роботи виконуватимуть відповідно до затверджених схем організації дорожнього руху.
Водіїв просять:
У службі наголошують на необхідності обережності та розуміння під час проведення ремонту.
Раніше РБК-Україна розповідало про катастрофічний стан доріг в Україні після зими та нестачу коштів на їх ремонт. Дороги масово зруйнувалися через перепади температур, перевантаження та відсутність системного обслуговування, а на повноцінне відновлення бракує фінансування - наразі плануються лише часткові ремонти найважливіших трас.
