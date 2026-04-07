Готовьтесь к пробкам: на важной трассе под Киевом ограничат движение на несколько месяцев

Где и сколько будут длиться ограничения

С 8 апреля 2026 года ограничения будут действовать на участке км 51+700 - км 52+700 в селе Калиновка Киевской области. Речь идет о направлениях как в сторону Киева, так и Житомира.

Движение частично будут перекрывать из-за ремонтных работ на путепроводе. Речь идет об объекте на км 54+863 (дорога Т-10-19 Феневичи - Бородянка - Макаров - Бышев).

Ограничения будут вводить поэтапно, с перекрытием отдельных полос движения. Ориентировочно - до начала августа 2026 года.

Работы будут выполнять в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения.

Что советуют водителям

Водителей просят:

учитывать ограничения при планировании маршрутов;

соблюдать временные дорожные знаки;

быть внимательными в зоне проведения работ.

В службе подчеркивают необходимость осторожности и понимания во время проведения ремонта.