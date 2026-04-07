RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Готовьтесь к пробкам: на важной трассе под Киевом ограничат движение на несколько месяцев

11:35 07.04.2026 Вт
2 мин
Как организуют движение под Киевом на время восстановления путепровода?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Ремонт дороги (Getty Images)

На трассе М-06 Киев-Чоп вводят временные ограничения движения из-за ремонтных работ. Водителей предупреждают о поэтапном перекрытии полос на одном из участков.

Где и сколько будут длиться ограничения

С 8 апреля 2026 года ограничения будут действовать на участке км 51+700 - км 52+700 в селе Калиновка Киевской области. Речь идет о направлениях как в сторону Киева, так и Житомира.

Движение частично будут перекрывать из-за ремонтных работ на путепроводе. Речь идет об объекте на км 54+863 (дорога Т-10-19 Феневичи - Бородянка - Макаров - Бышев).

Ограничения будут вводить поэтапно, с перекрытием отдельных полос движения. Ориентировочно - до начала августа 2026 года.

Работы будут выполнять в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения.

Что советуют водителям

Водителей просят:

  • учитывать ограничения при планировании маршрутов;
  • соблюдать временные дорожные знаки;
  • быть внимательными в зоне проведения работ.

В службе подчеркивают необходимость осторожности и понимания во время проведения ремонта.

Ранее РБК-Украина рассказывало о катастрофическом состоянии дорог в Украине после зимы и недостатке средств на их ремонт. Дороги массово разрушились из-за перепадов температур, перегрузок и отсутствия системного обслуживания, а на полноценное восстановление не хватает финансирования - сейчас планируются лишь частичные ремонты важнейших трасс.

Также мы писали о продлении ограничения движения в Киеве из-за строительства метро. Речь идет о том, что на проспекте Европейского Союза перекрытие продлили до декабря 2026 года из-за активных работ по строительству метро на Виноградарь, а транспорт и в дальнейшем будет курсировать по временным схемам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
