Готовьте павербанки: кому и когда будут отключать электричество 24 марта

Украинская энергосистема все еще оправляется от массированных ударов врага, поэтому во вторник, 24 марта, в большинстве регионов снова будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго " в Telegram.

По официальным данным энергетиков , по состоянию на вечер понедельника аварийные отключения, которые действовали в нескольких областях, отменены.

Однако во вторник 24 марта, вводятся новые меры ограничения потребления:

Для бытовых потребителей (населения): Графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать в два пиковых периода: С 06:00 до 10:00 - утренний пик потребления. С 16:00 до 22:00 - вечернее время максимальной нагрузки.

Для промышленности: Графики ограничения мощности (ГОП) будут применяться в течение почти всех суток - с 06:00 до 24:00 .

Причина возвращения ограничений

Главной причиной введения графиков являются критические последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты. Несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, дефицит мощности в системе все еще ощутим, особенно во время пиковых нагрузок.

Важное предупреждение для потребителей

Энергетики отмечают: ситуация динамична и может измениться в любой момент в зависимости от оперативного состояния сетей.

Точное время и объем отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных ресурсах и страницах региональных облэнерго.

