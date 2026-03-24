Готовьте павербанки: кому и когда будут отключать электричество 24 марта

00:11 24.03.2026 Вт
Энергетики назвали часы ограничений для населения и промышленности из-за последствий атак РФ
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: отключение электроэнергии (Getty Images)

Украинская энергосистема все еще оправляется от массированных ударов врага, поэтому во вторник, 24 марта, в большинстве регионов снова будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление"Укрэнерго" в Telegram.

По официальным данным энергетиков, по состоянию на вечер понедельника аварийные отключения, которые действовали в нескольких областях, отменены.

Однако во вторник 24 марта, вводятсяновые меры ограничения потребления:

  • Для бытовых потребителей (населения): Графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать в два пиковых периода:

    • С 06:00 до 10:00 - утренний пик потребления.

    • С 16:00 до 22:00 - вечернее время максимальной нагрузки.

  • Для промышленности: Графики ограничения мощности (ГОП) будут применяться в течение почти всех суток - с 06:00 до 24:00.

Причина возвращения ограничений

Главной причиной введения графиков являются критические последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты. Несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, дефицит мощности в системе все еще ощутим, особенно во время пиковых нагрузок.

Важное предупреждение для потребителей

Энергетики отмечают: ситуация динамична и может измениться в любой момент в зависимости от оперативного состояния сетей.

Точное время и объем отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных ресурсах и страницах региональных облэнерго.

Призыв к бережливости

Когда свет появляется в ваших домах согласно графику, специалисты просят не включать одновременно все мощные электроприборы. Бережливое потребление - это лучшая помощь энергетикам, которые держат энергетический фронт.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.

