Готовьте павербанки: кому и когда будут отключать электричество 24 марта
Украинская энергосистема все еще оправляется от массированных ударов врага, поэтому во вторник, 24 марта, в большинстве регионов снова будут действовать графики почасовых отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление"Укрэнерго" в Telegram.
По официальным данным энергетиков, по состоянию на вечер понедельника аварийные отключения, которые действовали в нескольких областях, отменены.
Однако во вторник 24 марта, вводятсяновые меры ограничения потребления:
Для бытовых потребителей (населения): Графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать в два пиковых периода:
С 06:00 до 10:00 - утренний пик потребления.
С 16:00 до 22:00 - вечернее время максимальной нагрузки.
Для промышленности: Графики ограничения мощности (ГОП) будут применяться в течение почти всех суток - с 06:00 до 24:00.
Причина возвращения ограничений
Главной причиной введения графиков являются критические последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты. Несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, дефицит мощности в системе все еще ощутим, особенно во время пиковых нагрузок.
Важное предупреждение для потребителей
Энергетики отмечают: ситуация динамична и может измениться в любой момент в зависимости от оперативного состояния сетей.
Точное время и объем отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных ресурсах и страницах региональных облэнерго.
Призыв к бережливости
Когда свет появляется в ваших домах согласно графику, специалисты просят не включать одновременно все мощные электроприборы. Бережливое потребление - это лучшая помощь энергетикам, которые держат энергетический фронт.
Ситуация в энергосистеме Украины
Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.