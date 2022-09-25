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Готувався до запливу на околиці Тячева. Прикордонники затримали ухилянтів з Харківської області

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Україна, Неділя 25 вересня 2022 11:58
Готувався до запливу на околиці Тячева. Прикордонники затримали ухилянтів з Харківської області Фото: прикордонники затримали 7 ухилянтів з Харківської області (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники затримали 7 ухилянтів та одну жінку на Закарпатті. Всі затримані – мешканці Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Де і як затримали ухилянтів

  • одного українця затримали під час спроби подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні прикордонний наряд відділу "Лужанка";
  • решту спритників військовослужбовці виявили на українсько-румунській ділянці кордону: трьох зупинили прикордонні наряди відділу "Тячів" - двоє із них шукали мілководдя поблизу селища Солотвино, третій, "озброївшись" рятувальним жилетом, готувався до запливу на околиці Тячева;
  • троє чоловіків та одна жінка, обираючи спосіб незаконного перетину кордону, вирішили діставатися до сусідньої Румунії високогір’ям.

Як повідомлялося, СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".

Нагадаємо, ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.

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