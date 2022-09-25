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Готовился к заплыву на окраине Тячева. Пограничники задержали уклонистов из Харьковской области

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Украина, Воскресенье 25 сентября 2022 11:58
Готовился к заплыву на окраине Тячева. Пограничники задержали уклонистов из Харьковской области Фото: пограничники задержали 7 уклонистов из Харьковской области (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники задержали 7 уклонистов и одну женщину в Закарпатье. Все задержанные - жители Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Где и как задержали уклонистов

  • одного украинца задержали при попытке преодоления заградительного забора на украинско-венгерской границе пограничный наряд отдела "Лужанка";
  • остальных ловкачей военнослужащие обнаружили на украинско-румынском участке границы: троих остановили пограничные наряды отдела "Тячев" - двое из них искали мелководье вблизи поселка Солотвино, третий, "вооружившись" спасательным жилетом, готовился к заплыву на окраине Тячева;
  • трое мужчин и одна женщина, выбирая способ незаконного пересечения границы, решили добраться до соседней Румынии высокогорьем.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

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