Готовился к заплыву на окраине Тячева. Пограничники задержали уклонистов из Харьковской области

Пограничники задержали 7 уклонистов и одну женщину в Закарпатье. Все задержанные - жители Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Где и как задержали уклонистов

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

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