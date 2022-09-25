Готовился к заплыву на окраине Тячева. Пограничники задержали уклонистов из Харьковской области
Фото: пограничники задержали 7 уклонистов из Харьковской области (facebook com DPSUkraine)
Пограничники задержали 7 уклонистов и одну женщину в Закарпатье. Все задержанные - жители Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Где и как задержали уклонистов
- одного украинца задержали при попытке преодоления заградительного забора на украинско-венгерской границе пограничный наряд отдела "Лужанка";
- остальных ловкачей военнослужащие обнаружили на украинско-румынском участке границы: троих остановили пограничные наряды отдела "Тячев" - двое из них искали мелководье вблизи поселка Солотвино, третий, "вооружившись" спасательным жилетом, готовился к заплыву на окраине Тячева;
- трое мужчин и одна женщина, выбирая способ незаконного пересечения границы, решили добраться до соседней Румынии высокогорьем.
Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".
Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.
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