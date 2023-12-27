Готував удари по ЗСУ та Нацгвардії в Києві: російський агент отримав 15 років ув'язнення
Правоохоронці виявили та затримали російського поплічника, який готував у Києві повітряні удари по ЗСУ та Нацгвардії. Агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За матеріалами Служби безпеки, засудженим є учасник агентурної групи ФСБ, яку було знешкоджено у вересні 2022 року.
"Тоді кіберфахівці СБУ провели у Києві успішну спецоперацію із затримання російського агента та його спільника, що готували серію повітряних ударів по столиці", - йдеться в повідомленні.
Цілі, на які полював засуджений
Серед пріоритетних цілей ворога були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста.
Також окупантів цікавив технічний стан столичних енергооб’єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких армія РФ планувала скоригувати ракетні або дронові атаки.
Тоді завдяки оперативному втручанню спецслужб серії повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі Києва вдалось запобігти.
Зрадник залучив свого знайомого
Засудженим є 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області.
Крім того, агент залучив до "справи" свого знайомого - 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом "Нарік".
Він їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів.
Отримані файли "Нарік" передавав ворожому агенту, який потім "звітував" через месенджер перед своїм російським куратором.
За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку.
Вирок колаборантам
За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.
"Нагадаємо, що його спільника у жовтні цього року було засуджено до 8 років тюрми", - зауважили в СБУ
Фото: затримання агента ФСБ, який готував удари по ЗСУ та Нацгвардії (ssu.gov.ua)
СБУ полює на зрадників України
Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.
Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.
Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупаційного періоду.
Вчора ми повідомляли про те, що у Києві затримали власника інтернет-провайдера. Чоловік надавав послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацював із загарбниками.
Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали колаборанта з Херсону, який брав участь в організації "референдуму" РФ під час тимчасової окупації міста.
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