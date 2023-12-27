Готовил удары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве: российский агент получил 15 лет тюрьмы
Правоохранители обнаружили и задержали российского приспешника, который готовил в Киеве воздушные удары по ВСУ и Нацгвардии. Агент ФСБ приговорен к 15 годам заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам Службы безопасности, осужденным является участник агентурной группы ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года.
"Тогда киберспециалисты СБУ провели в Киеве успешную спецоперацию по задержанию российского агента и его сообщника, готовившего серию воздушных ударов по столице", - говорится в сообщении.
Цели, на которые охотился осужденный
Среди приоритетных целей врага были места дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории города.
Также оккупантов интересовало техническое состояние столичных энергообъектов, в частности тепловых электростанций, по которым армия РФ планировала скорректировать ракетные или дроновые атаки.
Тогда благодаря оперативному вмешательству спецслужб серию воздушных ударов по военной и критической инфраструктуре Киева удалось предотвратить.
Предатель привлек своего знакомого
Осужден 46-летний киевлянин, которого в августе 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области.
Кроме того, агент привлек к "делу" своего знакомого - 39-летнего жителя столицы, конспирировавшегося под псевдонимом "Нарик".
Он ездил по улицам города и проводил скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов.
Полученные файлы "Нарик" передавал вражескому агенту, который затем "отчитывался" через мессенджер перед своим российским куратором.
За сотрудничество с оккупантами предатель получал денежное вознаграждение на собственную банковскую карту.
Приговор коллаборантам
По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
"Напомним, что его сообщник в октябре этого года был приговорен к 8 годам тюрьмы", - отметили в СБУ.
Фото: задержание агента ФСБ, готовившего удары по ВСУ и Нацгвардии (ssu.gov.ua)
СБУ охотится на предателей Украины
Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор.
Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был вынесен приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупационного периода.
Вчера мы сообщали о том, что в Киеве задержан владелец интернет-провайдера. Мужчина оказывал услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничал с захватчиками.
Сегодня стало известно, что правоохранители задержали коллаборанта из Херсона, участвовавшего в организации "референдума" РФ во время временной оккупации города.
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