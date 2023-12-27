Готовил удары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве: российский агент получил 15 лет тюрьмы

Правоохранители обнаружили и задержали российского приспешника, который готовил в Киеве воздушные удары по ВСУ и Нацгвардии. Агент ФСБ приговорен к 15 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам Службы безопасности, осужденным является участник агентурной группы ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года.

"Тогда киберспециалисты СБУ провели в Киеве успешную спецоперацию по задержанию российского агента и его сообщника, готовившего серию воздушных ударов по столице", - говорится в сообщении.

Цели, на которые охотился осужденный

Среди приоритетных целей врага были места дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории города.

Также оккупантов интересовало техническое состояние столичных энергообъектов, в частности тепловых электростанций, по которым армия РФ планировала скорректировать ракетные или дроновые атаки.

Тогда благодаря оперативному вмешательству спецслужб серию воздушных ударов по военной и критической инфраструктуре Киева удалось предотвратить.

Предатель привлек своего знакомого

Осужден 46-летний киевлянин, которого в августе 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области.

Кроме того, агент привлек к "делу" своего знакомого - 39-летнего жителя столицы, конспирировавшегося под псевдонимом "Нарик".

Он ездил по улицам города и проводил скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов.

Полученные файлы "Нарик" передавал вражескому агенту, который затем "отчитывался" через мессенджер перед своим российским куратором.

За сотрудничество с оккупантами предатель получал денежное вознаграждение на собственную банковскую карту.

Приговор коллаборантам

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Напомним, что его сообщник в октябре этого года был приговорен к 8 годам тюрьмы", - отметили в СБУ.

Фото: задержание агента ФСБ, готовившего удары по ВСУ и Нацгвардии (ssu.gov.ua)