Готував теракти на півночі України: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

Один з учасників агентурної мережі федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яку викрили навесні 2025 року, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби безпеки України в Telegram .

Тоді контррозвідка СБУ затримала дев'ятьох агентів РФ в той час, коли вони готували серію терактів та диверсій у чотирьох областях України.

Згідно із матеріалами справи, зловмисники готували вибухи на територіях житлових масивів та поблизу пунктів базування українських захисників. Крім того, вони збирались атакувати ключові мости та магістральні колії "Укрзалізниці", які забезпечують логістику для ЗСУ.

Один з місцевих жителів, якого завербувала ФСБ, наразі отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Після отримання інструкції від кураторів він забрав зі схрону вибухівку для вчинення теракту на півночі України.

Зловмисник мав оснастити вибуховий пристрій смартфоном для його дистанційної активації росіянами. Його було затримано в орендованій квартирі, коли він завершував підготовку до теракту.

Суд визнав затриманого винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).