Готував ракетний удар по об’єктах Укрзалізниці: СБУ затримала російського агента

Так, правоохоронці зірвали спробу РФ завдати вогневого ураження по стратегічних об’єктах "Укрзалізниці" у Чернігівській області.

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського агента, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України.

Ще однією потенційною ціллю ворога були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант мав перевірити розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ", - зазначають у відомстві.

Для цього він приховано відстежував рух ешелонів, а також фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок.

Передавав інформацію куратору з РФ

Отримані дані агент мав дистанційно передати своєму російському куратору у вигляді координат залізничної гілки та пунктів вантажного обслуговування рухомих складів.

Ці відомості зрадник планував підтвердити фотографіями українських об’єктів.

Загарбники планували використати цю інформацію для ракетного удару по інфраструктурі "Укрзалізниці", щоб порушити логістику ЗСУ.

Правоохоронцям вдалось запобігли передачі агентурного "звіту" російській розвідці завдяки своєчасному викриттю зрадника.

Зазначається, що його було затриманню під час виконання ворожого завдання.

Зрадник - працівник УЗ

Затриманим виявився працівник місцевого підрозділу "Укрзалізниці", ідеологічний прихильник рашизму.

Правоохоронці зауважують, що з минулого року він став активним учасником російських Telegram-каналів і таким чином потрапив у поле зору окупантів.

Під час обшуку в оселі затриманого вилучено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з агресором через месенджер.

Наразі йому повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.