Готував повітряні удари по енергетиці: у Запоріжжі затримали агента ГРУ РФ

За даними СБУ, головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей.

Деталі справи

Як встановило розслідування, російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. Російська воєнна розвідка, більш відома як ГРУ, завербувала його через Telegram-канали.

За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога "зсередини" підприємства.

Зокрема, агент доповідав росіянам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів.

Також фігурант періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону.

Чоловік також позначав геолокації потенційних "цілей" на карті, та готував текстовий опис кожного об’єкта. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.