UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готував операторів "Шахедів". Під Москвою ліквідували полковника РФ, - джерела

Фото: під Москвою ліквідували полковника РФ, який готував операторів "Шахедів" (militarist ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

В ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева. Він готував операторів дронів та керував профільним центром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, Головне управління розвідки (ГУР) МО України.

Як повідомляють джерела в українській воєнній розвідці, ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України. 

Що відомо про російського полковника?

Коломєйцев був причетний до підготовки російських фахівців з використання БПЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

"51-річний коломєйцев керував 924-м державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації Міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "Шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА", - розповіли в ГУР, підтвердивши ліквідацію російського полковника. 

Як зазначило джерело, рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі.

"Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини", - повідомив виданню співрозмовник.

Ліквідація російських офіцерів та генералів в Україні

У січні повідомлялося, що на війні в Україні загинув російський генерал Ігор Тріфонов. Раніше він очолював міліцію Єкатеринбурга.

Крім того, у грудні 2023 року повідомлялося, що заступника командувача 14-го армійського корпусу Росії генерал-майора Володимира Завадського ліквідовано в Україні.

А в липні 2023 року в ГУР України підтвердили ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваГУРВійна в УкраїніДрони