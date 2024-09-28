Готував операторів "Шахедів". Під Москвою ліквідували полковника РФ, - джерела

Як повідомляють джерела в українській воєнній розвідці, ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України.

Що відомо про російського полковника?

Коломєйцев був причетний до підготовки російських фахівців з використання БПЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

"51-річний коломєйцев керував 924-м державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації Міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "Шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА", - розповіли в ГУР, підтвердивши ліквідацію російського полковника.

Як зазначило джерело, рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі.

"Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини", - повідомив виданню співрозмовник.