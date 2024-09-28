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Готовил операторов "Шахедов". Под Москвой ликвидировали полковника РФ, - источники

Фото: под Москвой ликвидировали полковника РФ, готовившего операторов "Шахедов" (militarist ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник ВС РФ Алексей Коломейцев. Он готовил операторов дронов и управлял профильным центром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, Главное управление разведки (ГУР) МО Украины.

Как сообщают источники в украинской военной разведке, ликвидация Коломейцева стала результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР МО Украины.

Что известно о российском полковнике?

Коломейцев был причастен к подготовке российских специалистов по использованию БПЛА, в том числе операторов и обслуживающего персонала ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

"51-летний коломейцев руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Министерства обороны РФ, занимающегося подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "Шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА", - рассказали в ГУР, подтвердив ликвидацию российского полковника.

Как отметил источник, движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределами.

"Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", - сообщил собеседник.

Ликвидация российских офицеров и генералов в Украине

В январе сообщалось, что на войне в Украине погиб российский генерал Игорь Трифонов. Ранее он возглавлял милицию Екатеринбурга.

Кроме того, в декабре 2023 года сообщалось, что заместитель командующего 14-м армейским корпусом России, генерал-майор Владимир Завадский ликвидирован в Украине.

А в июле 2023 года в ГУР Украины подтвердили ликвидацию в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам по Украине.

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