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Відстежував вильоти авіації на аеродромах України. Затримано агента РФ

Хмельницька область, П'ятниця 30 травня 2025 11:09
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Відстежував вильоти авіації на аеродромах України. Затримано агента РФ Фото: СБУ затримала агента РФ, який відстежував вильоти авіації на аеродромах України (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці затримали агента ФСБ РФ, який наводив російські ракети на аеродроми. Зокрема, він відстежував вильоти авіації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, кіберфахівці Служби безпеки запобігли серії повітряних атак РФ по авіаційній інфраструктурі Сил оборони.

"За результатами спецоперації на Хмельниччині СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про російського агента

Зловмисником виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський "коментатор" на Telegram-каналах.

"Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження "графіка" бойових вильотів на аеродромах", - зазначили в СБУ.
Відстежував вильоти авіації на аеродромах України. Затримано агента РФ
СБУ затримала агента РФ, який відстежував вильоти авіації на аеродромах України (t.me/SBUkr)

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняній військовій авіації.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили агента і покроково задокументували його розвідактивність. Після проведення спецзаходів для убезпечення локацій Сил оборони зрадника затримали за місцем проживання.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ в Україні

В Україні правоохоронці постійно затримають агентій російських окупантів, зокрема тих, які "зливають" дані щодо роботи аеродромів в країні.

Наприклад, в лютому СБУ затримала двох поплічників російських спецслужб, які наводили ворожі ракети на аеродроми та протиповітряну оборону (ППО) в трьох областях України.

А в березні СБУ затримала агента російської розвідки у Хмельницькій області. Він шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України.

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