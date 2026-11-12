ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Готував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського "крота" у ДШВ в Миколаєві

17:49 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Готував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського "крота" у ДШВ в Миколаєві Фото: СБУ затримала російського "крота" у ДШВ в Миколаєві (facebook com SecurSerUkraine)
Додати як бажане джерело в Google

СБУ спільно з ГУР МО та за сприяння головнокомандувача ЗСУ запобігла ліквідації командира бригади десантно-штурмових військ. У Миколаєві затримали російського агента, який готував замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Згідно з даними розслідування, фігурант потрапив до уваги російських спецслужб, коли шукав знайомства у Telegram-каналах. Після вербування він перебував на прямому зв'язку з куратором із ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Використовуючи свою посаду водія, агент почав збирати дані про місця перебування командування бригади ДШВ. Крім цього, зловмисник передавав ворогу інформацію про пункти зберігання та запуску ударних дронів ЗСУ.

Підготовка замаху на комбрига

Головним завданням фігуранта було скоригувати ракетний удар ворога в режимі реального часу безпосередньо по штабу бойового з'єднання, де перебував полковник.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно убезпечивши локації українських десантників. "Крота" затримали на території підрозділу саме тоді, коли він готувався надіслати куратору фінальні координати військового об'єкта.

Під час затримання у нього вилучили смартфон із доказами готування ліквідації офіцера.

Готував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в МиколаєвіГотував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в МиколаєвіГотував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в МиколаєвіГотував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в МиколаєвіГотував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в МиколаєвіГотував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в МиколаєвіГотував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в МиколаєвіГотував ліквідацію комбрига: СБУ затримала російського &quot;крота&quot; у ДШВ в Миколаєві

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та поліція не дали двом рецидивістам обстріляти чи підірвати будівлі ТЦК у центрі Києва. Зловмисники діяли на замовлення росіян.

Крім того, раніше у Києві затримали агента ФСБ, який готував масову активацію Starlink для російських окупантів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone