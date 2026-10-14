У Києві затримали агента ФСБ, який готував масову активацію Starlink для РФ

СБУ затримала агента ФСБ, який намагався зареєструвати 148 супутникових станцій Starlink для російських військ у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Контррозвідка СБУ заблокувала масштабну спробу ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях.

За даними слідства, завдання виконував 18-річний колишній студент столичного коледжу, який після навчання почав шукати швидкі заробітки в Telegram-каналах.

У одному з чатів на нього вийшов співробітник ФСБ. Протягом кількох днів фігурант встиг оформити 15 терміналів Starlink на паспорти своїх родичів та знайомих, а також підготував підставні дані для реєстрації ще 133 пристроїв.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" біля поштового відділення, коли він планував активувати нову партію інтернет-станцій. Раніше оформлені реквізити та термінали було заблоковано.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфони з доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.