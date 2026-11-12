Готовил ликвидацию комбрига: СБУ задержала российского "крота" в ДШВ в Николаеве

СБУ совместно с ГУР МО и при содействии главнокомандующего ВСУ предотвратила ликвидацию командира бригады десантно-штурмовых войск. В Николаеве задержали российского агента, готовившего покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ .

Согласно данным расследования, фигурант попал во внимание российских спецслужб, когда искал знакомства в Telegram-каналах. После вербовки он находился на прямой связи с куратором из ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Используя свой пост водителя, агент начал собирать данные о местах нахождения командования бригады ДШВ. Кроме того, злоумышленник передавал врагу информацию о пунктах хранения и запуска ударных дронов ВСУ.

Подготовка покушения на комбрига

Главной задачей фигуранта было скорректировать ракетный удар врага в режиме реального времени непосредственно по штабу боевого соединения, где находился полковник.

Сотрудники СБУ сработали на опережение, заблаговременно обезопасив локации украинских десантников. "Крота" задержали на территории подразделения именно тогда, когда он готовился отправить куратору финальные координаты военного объекта.

Во время задержания у него изъяли смартфон с доказательствами подготовки ликвидации офицера.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.