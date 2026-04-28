Готували вбивство Героя України: СБУ затримала двох агентів РФ

СБУ та поліція запобігли замовному вбивству генерал-майора Сил оборони, який є Героєм України. На Житомирщині затримано двох агентів Росії, які готували напад на військового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Як зазначається, фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і "погодили" з російськими спецслужбістами план вбивства.
Далі вони чекали від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.
Правоохоронці спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху.
За матеріалами справи, до співпраці з РФ були залучені двоє наркозалежних мешканців Коростишева. Вони шукали "швидкий заробіток" у Telegram-каналах і потрапили в поле зору російських спецслужб.
Після вербування агенти виконували так звані "тестові завдання" та, за попередньою інформацією, можуть бути причетні до інших тяжких злочинів у регіоні.
Фото: агенти РФ, яких затримали (t.me/SBUkr)
Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони з доказами контактів із російськими кураторами та матеріалами підготовки нападу.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями :
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
