Готували вбивство Героя України: СБУ затримала двох агентів РФ

Деталі операції

Як зазначається, фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і "погодили" з російськими спецслужбістами план вбивства.

Далі вони чекали від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.

Правоохоронці спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху.

Як вербували виконавців

За матеріалами справи, до співпраці з РФ були залучені двоє наркозалежних мешканців Коростишева. Вони шукали "швидкий заробіток" у Telegram-каналах і потрапили в поле зору російських спецслужб.

Після вербування агенти виконували так звані "тестові завдання" та, за попередньою інформацією, можуть бути причетні до інших тяжких злочинів у регіоні.

Фото: агенти РФ, яких затримали (t.me/SBUkr)

Затримання і докази

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони з доказами контактів із російськими кураторами та матеріалами підготовки нападу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями :

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.