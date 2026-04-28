Готовили убийство Героя Украины: СБУ задержала двух агентов РФ

Детали операции

Как отмечается, фигуранты провели доразведку возле дома военного и "согласовали" с российскими спецслужбистами план убийства.

Далее они ждали от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого должны были забрать огнестрельное оружие для нападения на украинского генерала из засады вблизи его дома.

Правоохранители сработали на опережение и задержали обоих киллеров на этапе подготовки к покушению.

Как вербовали исполнителей

По материалам дела, к сотрудничеству с РФ были привлечены двое наркозависимых жителей Коростышева. Они искали "быстрый заработок" в Telegram-каналах и попали в поле зрения российских спецслужб.

После вербовки агенты выполняли так называемые "тестовые задания" и, по предварительной информации, могут быть причастны к другим тяжким преступлениям в регионе.

Фото: агенты РФ, которых задержали (t.me/SBUkr)

Задержание и доказательства

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами и материалами подготовки нападения.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по двум статьям:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.