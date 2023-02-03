Готували теракти та збирали розвіддані про ЗСУ: у Дніпрі затримали групу агентів ФСБ

Правоохоронці нейтралізували групу агентів російської ФСБ у Дніпропетровській області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та Офіс генерального прокурора.
Зловмисники намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спецоперацій ЗСУ та локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.
З цією метою російські агенти постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських бійців та правоохоронців.
До того ж, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровської області агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.
Слідство зазначає, що агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабної війни. У поле зору ФСБ потрапив через свої прокремлівські погляди.
Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента та отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для цього до своєї групи він залучив ще двох місцевих жителів - колишніх українських військовослужбовців.
Після 24 лютого противник активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації. Передачу даних здійснювали через заздалегідь відпрацьовані канали закритого електронного зв’язку.
У разі захоплення регіону росіяни обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" у місцевих окупаційних адміністраціях.
СБУ поетапно задокументувала факти злочинної діяльності російських агентів.
Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці затримали співробітника "Укроборонпрому", який працював на російську воєнну розвідку.
До того ж, СБУ затримала чоловіка, який постачав комплектуючі для військових підводних човнів російського флоту.
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