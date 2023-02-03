Готовили теракты и собирали разведданные о ВСУ: в Днепре задержали группу агентов ФСБ

Правоохранители нейтрализовали группу агентов российской ФСБ в Днепропетровской области. Они собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Офис генерального прокурора.
Злоумышленники пытались найти расположение законспирированных баз Сил спецопераций ВСУ и локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.
С этой целью российские агенты постоянно пытались расширять свою сеть информаторов, в том числе среди украинских бойцов и правоохранителей.
К тому же, в случае приближения оккупационных группировок в Днепропетровскую область агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона.
Следствие отмечает, что агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабной войны. В поле зрения ФСБ попал из-за своих прокремлевских взглядов.
Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для этого в свою группу он привлек еще двух местных жителей - бывших украинских военнослужащих.
После 24 февраля противник активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации. Передача данных осуществлялась через предварительно отработанные каналы закрытой электронной связи.
В случае захвата региона россияне обещали своим приспешникам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.
СБУ поэтапно задокументировала факты преступной деятельности российских агентов.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, правоохранители задержали сотрудника "Укроборонпрома", который работал на российскую военную разведку.
К тому же, СБУ задержала мужчину, который поставлял комплектующие для военных подлодок российского флота.
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