СБУ затримала чоловіка, який постачав комплектуючі для військових підводних човнів в РФ

Правоохоронці виявили чоловіка, який попри заборону РНБО постачав до РФ товари подвійного використання. Важливі деталі росіяни потім використовували на підводних човнах російського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Кіберфахівці СБУ припинили незаконну діяльність українського ділка, який постачав до Росії товари подвійного використання. Необхідні деталі потім використовували на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці пояснили, що житель Харківської області створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом "цивільних приладів" постачала їх до РФ. Проте насправді продукція використовувалася для оснащення флоту РФ, а саме для обладнання підводних човнів, з яких росіяни запускають ракети по Україні.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом "порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю". Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.