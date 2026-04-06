Готували теракт на замовлення РФ: у Румунії двом українцям загрожує до 10 років в'язниці

Румунська прокуратура передала до суду справу двох громадян України (23 та 24 років), яких звинувачують у спробі диверсії на замовлення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.
Що сталося
За даними Директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), у жовтні 2025 року підозрювані заклали дві запалювальні посилки в приміщенні української кур’єрської компанії Nova Post (Нова пошта), яка працює між країнами ЄС та Україною.
Слідчі наголошують: існував реальний ризик знищення будівлі вогнем, що могло б поставити під загрозу національну безпеку Румунії. Офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в густонаселеному центральному районі Бухареста.
Суд та покарання
Підозрюваних заарештували ще в жовтні. Наразі їм висунуто звинувачення у замаху на диверсію та співучасті в замаху на диверсію. Обвинувачені перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років ув’язнення.
Координація з Польщею
Арешт двох українців у Румунії проводився в координації з польською владою, яка затримала ще шістьох підозрюваних у Польщі.
Реакція спецслужб
Тоді ж Румунська служба розвідки (SRI) заявила, що "Румунія разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути метою російської агресії, головною метою якої є зменшення підтримки України".
Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються організувати диверсії або вербувати агентів на території країн-союзниць України.
30 березня у Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ. Слідчі вважають, що це могла бути підготовка до нових операцій російських спецслужб.
29 березня в Чехії затримали вже четвертого підозрюваного у справі про підпал заводу української компанії LPP Holding, де виготовляли обладнання для України. Чеська влада вважає, що антиізраїльські гасла, під якими скоїли підпал, були лише прикриттям для теракту в інтересах РФ.
21 березня у Шотландії заарештували двох осіб біля секретної бази Фаслейн, де базуються атомні підводні човни Trident. Їх підозрюють у спробі збору ядерних таємниць.