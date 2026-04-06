UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Готували теракт на замовлення РФ: у Румунії двом українцям загрожує до 10 років в'язниці

22:24 06.04.2026 Пн
2 хв
Вогнем могло знищити цілу житлову багатоповерхівку
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: жертвою підпалу мала стати українська компанія (t.me/dsns)

Румунська прокуратура передала до суду справу двох громадян України (23 та 24 років), яких звинувачують у спробі диверсії на замовлення Росії.

Що сталося

За даними Директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), у жовтні 2025 року підозрювані заклали дві запалювальні посилки в приміщенні української кур’єрської компанії Nova Post (Нова пошта), яка працює між країнами ЄС та Україною.

Слідчі наголошують: існував реальний ризик знищення будівлі вогнем, що могло б поставити під загрозу національну безпеку Румунії. Офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в густонаселеному центральному районі Бухареста.

Суд та покарання

Підозрюваних заарештували ще в жовтні. Наразі їм висунуто звинувачення у замаху на диверсію та співучасті в замаху на диверсію. Обвинувачені перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Координація з Польщею

Арешт двох українців у Румунії проводився в координації з польською владою, яка затримала ще шістьох підозрюваних у Польщі.

Реакція спецслужб

Тоді ж Румунська служба розвідки (SRI) заявила, що "Румунія разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути метою російської агресії, головною метою якої є зменшення підтримки України".

Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються організувати диверсії або вербувати агентів на території країн-союзниць України.

30 березня у Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ. Слідчі вважають, що це могла бути підготовка до нових операцій російських спецслужб.

29 березня в Чехії затримали вже четвертого підозрюваного у справі про підпал заводу української компанії LPP Holding, де виготовляли обладнання для України. Чеська влада вважає, що антиізраїльські гасла, під якими скоїли підпал, були лише прикриттям для теракту в інтересах РФ.

21 березня у Шотландії заарештували двох осіб біля секретної бази Фаслейн, де базуються атомні підводні човни Trident. Їх підозрюють у спробі збору ядерних таємниць.

Більше по темі:
РумуніяТеракт