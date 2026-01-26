Готували теракт у центрі Києва: двох агентів РФ засудили до 15 років тюрми

За даними СБУ, двох агентів російської воєнної розвідки більш відомої як ГРУ затримали у вересні 2024 року у Запоріжжі.

Як встановило розслідування, зловмисники готували підрив у багатолюдному місці у Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці України.

Для підготовки теракту агенти за вказівками куратора з РФ придбали компоненти для виготовлення детонуючого механізму саморобного вибухового пристрою. Згодом вони мали з’єднати його з вибухівкою, яка була заздалегідь захована у схроні.

Слідство встановило, що завдання російського ГРУ виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. У поле зору російських спецслужб вони потрапили під час пошуку "легких заробітків" у Telegram-каналах.

Після вербування агенти виконували "тестові" завдання, зокрема підпалили кілька автомобілів Сил оборони України. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала їх на етапі підготовки подальших злочинів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили комплектуючі для детонуючого механізму та інші докази співпраці з російським куратором.

Суд визнав обох агентів винними:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Фото: суд призначив по 15 років тюрми двом російським агентам, які готували підрив у багатолюдному місці Києва ( (t.me/SBUkr)