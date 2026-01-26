Готовили теракт в центре Киева: двух агентов РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд назначил по 15 лет тюрьмы двум российским агентам, которые готовили подрыв в многолюдном месте Киева. Их признали виновными в государственной измене и других преступлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
По данным СБУ, двух агентов российской военной разведки более известной как ГРУ задержали в сентябре 2024 года в Запорожье.
Как установило расследование, злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины.
Для подготовки теракта агенты по указаниям куратора из РФ приобрели компоненты для изготовления детонирующего механизма самодельного взрывного устройства. Впоследствии они должны были соединить его со взрывчаткой, которая была заранее спрятана в тайнике.
Следствие установило, что задание российского ГРУ выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. В поле зрения российских спецслужб они попали во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.
После вербовки агенты выполняли "тестовые" задания, в частности подожгли несколько автомобилей Сил обороны Украины. Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала их на этапе подготовки дальнейших преступлений.
Во время обысков у фигурантов изъяли комплектующие для детонирующего механизма и другие доказательства сотрудничества с российским куратором.
Суд признал обоих агентов виновными:
Напомним, это не единичные приговоры по делам о сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Так, в Запорожье суд приговорил агента военной разведки РФ, который передавал врагу координаты для ударов по городу. Ему назначили 15 лет лишения свободы.
Еще один громкий приговор вынесли агенту российских спецслужб, которая корректировала обстрелы Краматорска и прилегающих районов. Суд признал ее виновной и назначил максимальное наказание - 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
А в Одессе к 15 годам заключения приговорили женщину, которая под прикрытием прогулок с 6-летним сыном фотографировала военные объекты. Полученные данные она передавала врагу, обозначая координаты на Google Maps для подготовки ударов по городу.