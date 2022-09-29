UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готували провокації на день народження Путіна. В Одесі затримали трьох агентів ФСБ

Фото: в Одесі затримано трьох агентів ФСБ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ викрила агентурну мережу Росії, яка готувала провокації в Одесі до дня народження президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зокрема, вони збирали інформацію про співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих "списків зачистки", проводили провокаційні акції про нібито підтримку одеситів "російського світу", купували зброю та супутні товари для російських ДРГ.

Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора Росії: вивісили ворожий триколор із написом "Одеса – російське місто" та передали ці фото для російських ЗМІ.

Наступною акцією мало стати "Привітання Путіна з днем ​​народження" 7 жовтня. Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп, утримуючи чоловіка у підвалі. Також вони мали намір за допомогою наркотиків під загрозою фізичного насильства змусити його переоформити нерухомість та віддати інші цінні речі.

Зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена. Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області на 10 років засудили інформатора ФСБ. Він надавав фото-, відеоматеріали та інформацію про точне розташування військових об'єктів ЗСУ, критичної інфраструктури, правоохоронних структур та органів державної влади.

Також стало відомо, що у Сумській області підприємець "зливав" ФСБ дані про військових. Затриманому оголосили підозру у державній зраді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБВторгнення Росії до УкраїниСлужба безпеки УкраїниОдеса