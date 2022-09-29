Готували провокації на день народження Путіна. В Одесі затримали трьох агентів ФСБ

Зокрема, вони збирали інформацію про співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих "списків зачистки", проводили провокаційні акції про нібито підтримку одеситів "російського світу", купували зброю та супутні товари для російських ДРГ.

Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора Росії: вивісили ворожий триколор із написом "Одеса – російське місто" та передали ці фото для російських ЗМІ.

Наступною акцією мало стати "Привітання Путіна з днем ​​народження" 7 жовтня. Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп, утримуючи чоловіка у підвалі. Також вони мали намір за допомогою наркотиків під загрозою фізичного насильства змусити його переоформити нерухомість та віддати інші цінні речі.

Зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена. Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.