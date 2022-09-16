ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Информатора ФСБ в Черкасской области осудили на 10 лет за госизмену

Новина українською →
Черкассы, Пятница 16 сентября 2022 16:25
Информатора ФСБ в Черкасской области осудили на 10 лет за госизмену Фото: информатора ФСБ в Черкасской области осудили на 10 лет за госизмену (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

В Черкассах местного жителя по публичному обвинению областной прокуратуры приговорили к 10 годам лишения свободы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина сотрудничал с представителями ФСБ России. Информатор вражеской спецслужбы предоставлял фото-, видеоматериалы и информацию о точном расположении военных объектов ВСУ, критической инфраструктуры, правоохранительных структур и органов государственной власти.

Кроме того, он просил представителей ФСБ передать ему пистолеты с глушителем, взрывчатые устройства и боеприпасы. В 2022 году правоохранители задержали мужчину во время сбора информации о расположении воинской части ВСУ на территории Черкасской области.

Ранее стало известно, что в Сумской области предприниматель "сливал" ФСБ данные о военных. Задержанному объявили подозрение в государственной измене.

Также напомним, что сотрудники СБУ сообщили о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Вторжение России в Украину Черкасская область
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники