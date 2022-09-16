Информатора ФСБ в Черкасской области осудили на 10 лет за госизмену

В Черкассах местного жителя по публичному обвинению областной прокуратуры приговорили к 10 годам лишения свободы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина сотрудничал с представителями ФСБ России. Информатор вражеской спецслужбы предоставлял фото-, видеоматериалы и информацию о точном расположении военных объектов ВСУ, критической инфраструктуры, правоохранительных структур и органов государственной власти.

Кроме того, он просил представителей ФСБ передать ему пистолеты с глушителем, взрывчатые устройства и боеприпасы. В 2022 году правоохранители задержали мужчину во время сбора информации о расположении воинской части ВСУ на территории Черкасской области.