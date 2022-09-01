В Сумской области предприниматель "сливал" ФСБ данные о военных. СБУ задержала шпиона

"Законсервированного" российского агента разоблачили в Сумской области. Он передавал ФСБ данные об украинских военных и пограничных укреплениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Вражеским шпионом оказался предприниматель из Шосткинского района. Мужчину с пророссийскими убеждениями завербовали во время его рабочей поездки в Россию. "Расконсервировали" агента после начала полномасштабного вторжения.

Мужчина "сливал" ФСБ данные о дислокации, перемещении и вооружении защитников. Он фотографировал военные объекты и пограничные укрепления, а затем передавал информацию куратору через специально созданные каналы электронной связи.

Российские спецслужбы планировали привлечь агента для проведения диверсий. В доме мужчины обнаружили мобильные телефоны с доказательствами разведывательной деятельности и более 500 грамм взрывчатки.

Задержанному объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК). Следствие продолжается.

Фото: СБУ разоблачила вражеского агента в Сумской области (ssu.gov.ua)