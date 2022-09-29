Готовили провокации на день рождения Путина. В Одессе задержали трех агентов ФСБ

СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая готовила провокации в Одессе ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В частности, они собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистов и участников АТО для формирования так называемых "списков зачистки", проводили провокационные акции о якобы поддержке одесситами "русского мира", покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ.
В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага России: вывесили вражеский триколор с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.
Следующей акцией должно было стать "Поздравление Путина с днем рождения" 7 октября. Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп, удерживая мужчину в подвале. Также они намеревались с помощью наркотиков под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.
Злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена. Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области на 10 лет осудили информатора ФСБ. Он предоставлял фото-, видеоматериалы и информацию о точном расположении военных объектов ВСУ, критической инфраструктуры, правоохранительных структур и органов государственной власти.
Также стало известно, что в Сумской области предприниматель "сливал" ФСБ данные о военных. Задержанному объявили подозрение в государственной измене.
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