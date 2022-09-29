Готовили провокации на день рождения Путина. В Одессе задержали трех агентов ФСБ

В частности, они собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистов и участников АТО для формирования так называемых "списков зачистки", проводили провокационные акции о якобы поддержке одесситами "русского мира", покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ.

В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага России: вывесили вражеский триколор с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно было стать "Поздравление Путина с днем ​​рождения" 7 октября. Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп, удерживая мужчину в подвале. Также они намеревались с помощью наркотиков под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.

Злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена. Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.