Готувала удар по штабах ЗСУ у Сумській області: агентка РФ отримала 15 років тюрми

Як встановили правоохоронці, фігурантка намагалась виявити й передати країні-агресору позиції штабів українських військ на прикордонні Сумської області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, у тому числі з озброєнням та боєприпасами.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, але насправді приховано фіксувала пункти базування українських оборонців. За координатами агентки Росія планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ.

Втім, Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку на гарячому в липні 2023 року.

Тоді вона безуспішно збиралася передати розвідувальний "звіт" до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми.

Фото: агентка РФ отримала 15 років тюрми (ssu.gov.ua)