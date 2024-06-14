Готувала удар по штабах ЗСУ у Сумській області: агентка РФ отримала 15 років тюрми

Російську агентку, яка шпигувала за Силами оборони України та готувала ворожий удар по штабах ЗСУ у Сумській області, засудили до 15 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Як встановили правоохоронці, фігурантка намагалась виявити й передати країні-агресору позиції штабів українських військ на прикордонні Сумської області. Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, у тому числі з озброєнням та боєприпасами.
Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, але насправді приховано фіксувала пункти базування українських оборонців. За координатами агентки Росія планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ.
Втім, Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку на гарячому в липні 2023 року.
Тоді вона безуспішно збиралася передати розвідувальний "звіт" до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми.
Фото: агентка РФ отримала 15 років тюрми (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агент російської розвідки мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті. Його засудили до 15 років тюрми
Нещодавно Служба безпеки затримала інформатора РФ, який готував захоплення Вовчанська Харківської області. Зокрема, він відстежував напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ.
Також контррозвідка Служби безпеки України затримала керівника одного з відділів Хмельницької міської ради, який працював на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ).
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