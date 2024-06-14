Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала керівника одного з відділів Хмельницької міської ради, який працював на Федеральну службу безпеки (ФСБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

За вказівкою ворога зрадник збирав інформацію щодо пунктів дислокації, а також місця проживання українських бійців на території Хмельницької області. Найбільше ворога цікавили розвідувальні дані щодо підрозділів СБУ, а також Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ).

"Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів", - розповідає СБУ.

Фото: СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради, який працював на ФСБ (t.me/SBUkr)

Зрадника було затримано на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Затриманий потрапив у поле зору ФСБ Росії під час навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабної війни з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ й залучив його розвідувально-підривної діяльності проти України.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.