Мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій: агент РФ отримав 15 років тюрми

Агент російської розвідки мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті. Його засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Дніпропетровської області, який у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста.

Під час навчання в Росії він потрапив у поле зору воєнної розвідки країни-агресора (відомої як ГРУ). Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував в "режимі очікування" ворожих завдань.

У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор, який "активував" його для проведення розвідувально-підривної діяльності. Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута.

Перебуваючи на прифронтовій території, "кріт" російської розвідки збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники ГРУ.

Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон. Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували його злочини та затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.

Фото: агента РФ засудили на 15 років тюрми (ssu.gov.ua)