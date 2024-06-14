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Готовила удар по штабам ВСУ в Сумской области: агент РФ получила 15 лет тюрьмы

Фото: агент РФ получила 15 лет тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как установили стражи порядка, фигурантка пыталась выявить и передать стране-агрессору позиции штабов украинских войск на пограничные Сумской области. Также агент разведывала локации складов ВСУ, в том числе с вооружением и боеприпасами.

Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность якобы по частным делам, но на самом деле скрыто фиксировала пункты базирования украинских защитников. По координатам агентки Россия планировала совершить серию вражеских ударов по объектам ВСУ.

Впрочем, Служба безопасности сорвала планы окупантов и задержала агентку с поличным в июле 2023 года.

Тогда она безуспешно собиралась передать разведывательный "отчет" в ФСБ. Во время задержания у злоумышленницы изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств суд признал приспешницу врага виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), и назначил ей 15 лет тюрьмы.

Фото: агент РФ получила 15 лет тюрьмы (ssu.gov.ua)

Задержание агентов РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что агент российской разведки мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Недавно Служба безопасности задержала информатора РФ, который готовил захват Волчанска Харьковской области. В частности, он отслеживал направления полетов ударных вертолетов ВСУ.

Также контрразведка Службы безопасности Украины задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета, который работал на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).

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