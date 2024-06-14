Готовила удар по штабам ВСУ в Сумской области: агент РФ получила 15 лет тюрьмы

Как установили стражи порядка, фигурантка пыталась выявить и передать стране-агрессору позиции штабов украинских войск на пограничные Сумской области. Также агент разведывала локации складов ВСУ, в том числе с вооружением и боеприпасами.

Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность якобы по частным делам, но на самом деле скрыто фиксировала пункты базирования украинских защитников. По координатам агентки Россия планировала совершить серию вражеских ударов по объектам ВСУ.

Впрочем, Служба безопасности сорвала планы окупантов и задержала агентку с поличным в июле 2023 года.

Тогда она безуспешно собиралась передать разведывательный "отчет" в ФСБ. Во время задержания у злоумышленницы изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств суд признал приспешницу врага виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), и назначил ей 15 лет тюрьмы.

Фото: агент РФ получила 15 лет тюрьмы (ssu.gov.ua)