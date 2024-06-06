СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Вовчанська

Служба безпеки (СБУ) затримала інформатора РФ, який готував захоплення Вовчанська Харківської області. Зокрема, він відстежував напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала інформатора РФ, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ. Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

"Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку. Для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців", - додали в СБУ.

Водночас він "в темну" випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми.

Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі. За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

"До активної розвідувально-підривної діяльності він долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину", - додали у відомстві.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Ситуація на Харківському напрямку

На даний момент ЗСУ не дають російським окупантам досягти просування в Харківській області, і, ймовірно, посилили контратаки в регіоні.

При цьому в Держприкордонслужбі не виключають розширення зони бойових дій на кордоні з РФ, у тому числі і з боку Сумської області.

Наразі бойові дії в Харківській області тривають у районі Липців та Вовчанська.