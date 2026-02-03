Готувала обстріл Бурштинської ТЕС: СБУ викрила неповнолітню агентку РФ

В Івано-Франківську затримали коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Завербованою російською агенткою виявилась 17-річна випускниця місцевого технікуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як встановили правоохоронці, фігурантка потрапила у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ РФ) після того, як розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів. Після дистанційного вербування їй пообіцяли "легкі заробітки".
Для виконання завдання агентка виїхала у напрямку Бурштинської ТЕС. З метою конспірації вона спочатку скористалася таксі з обласного центру, а далі прямувала до енергооб’єкта пішки.
Прибувши на місце, дівчина здійснила фото- та відеофіксацію будівель ТЕС з прив’язкою до електронних координат. Також встановлено, що вона вивчала одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську.
Контррозвідники СБУ затримали фігурантку "на гарячому" поблизу стратегічно важливого об’єкта. У неї вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідданих та зв’язку з російським куратором.
Під час обшуку в оселі затриманої правоохоронці також вилучили ще чотири мобільні телефони, які вона змінювала для конспірації зв’язку.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ще одну неповнолітню коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі нещодавно затримали у Кропивницькому.
Дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер, проте СБУ завчасно викрила злочинний задум і затримала її.
Також суд засудив агента РФ за спробу наведення дронової атаки на енергетичну інфраструктуру Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекер на високовольтних лініях електропередач. Він отримав 15 років тюрми.