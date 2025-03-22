Литва збирається замінувати кордон з Росією та Білоруссю. Цей крок був розглянутий після заяв Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Литви.

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне розповіла, що вони з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорили об’єднання "Східного щита" та Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії у формуванні єдиного плану посилення охорони кордону.

В Міноборони Литви зауважили, що країна залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики.

За даними міністерства, за останні 3 місяці Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн, та взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах.

"Під час таких зустрічей було ініційовано дискусію щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності - на основі польського прикладу північно-східний фланговий вал можна було б укріпити кількома шарами укріплень, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами - і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети", - додали в Міноборони.

Водночас в Міноборони Литви повідомили, що до роботи також мобілізуються внутрішні установи. Для цього було підписано угоду з МВС про розвиток інфраструктури укриттів, підвищення готовності систем цивільного захисту та охорони здоров’я, спільні навчання сил внутрішньої безпеки тактичного рівня та структур національної оборони.