Готується до нападу на Тайвань? У ФБР сказали, навіщо Китай вивчає війну в Україні

Китай вивчає війну Росії проти України, зокрема, в плані підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора. Що може бути сигналізувати про можливі плани Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Федерального бюро розслідувань США Крістофа Рея, якого цитує CNN.

"В той час, як США спостерігають за війною та вчаться з неї, Китай теж...У рок, на якому Китай може зосередитися - це вплив санкцій на російську економіку", - заявив Рей.

За його словами, китайський уряд почав вживати заходів для пом’якшення своєї економіки від потенційних санкцій. Тож він не виключив, що ці дії можуть слугувати "ключем" до потенційних майбутніх дій Пекіна проти Тайваню.

"Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде введено безліч санкцій. Тому той факт, що китайці витрачають так багато часу на пом'якшення своєї економіки, ми називаємо таку поведінку підказкою", - зазначив директор ФБР.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, китайські дослідники досліджують помилки, яких Росія припустилася у війні проти України. Пекін ретельно вивчає вплив американської зброї та технологій.

Зазначимо, що в ЦРУ також дійшли до думки, що влада Китаю дійсно робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.

Додамо, при цьому військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай розпочне силове захоплення острова.

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