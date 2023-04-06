Готовится к нападению на Тайвань? В ФБР сказали, зачем Китай изучает войну в Украине

Китай изучает войну России против Украины, в частности, в плане подстройки экономики под санкции. Что можно сигнализировать о возможных планах Пекина вторгнуться на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Федерального бюро расследований США Кристофа Рея, которого цитирует CNN.

"В то время как США наблюдают за войной и учатся из нее, Китай тоже... У рок, на котором Китай может сосредоточиться - это влияние санкций на российскую экономику", - заявил Рей.

По его словам, китайское правительство начало принимать меры по смягчению своей экономики от потенциальных санкций. Он не исключил, что эти действия могут служить "ключом" к потенциальным предстоящим действиям Пекина против Тайваня.

"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", - отметил директор ФБР.

Напомним, по данным СМИ, китайские исследователи исследуют ошибки, которые Россия допустила в войне против Украины, Пекин усердно изучает влияние американского оружия и технологий.

Отметим, что в ЦРУ также пришли к мнению, что власти Китая действительно делают выводы о своих планах на захват Тайваня, наблюдая за войной, развязанной Россией в Украине.

При этом военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России для совершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

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