ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Война РФ против Украины повлияла на планы Китая по Тайваню, - директор ЦРУ

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 21:45
Война РФ против Украины повлияла на планы Китая по Тайваню, - директор ЦРУ Фото: военные Китая (иллюстрация) (chinamil com)
Автор: РБК-Украина

Власти Китая делают выводы по своим планам на захват Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

«Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из войны в отношении своих собственных амбиций на Тайване», - сказал Бернс.

Он также добавил, что трехмесячные результаты российско-украинской войны не подорвали намерений Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло в первую очередь на то, когда китайские власти будут готовы осуществить свой план.

Стоит заметить, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.

Ранее мы сообщали, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Китай Тайвань Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем