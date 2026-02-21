Готуєтесь до практичного іспиту на права? В яких сервісних центрах МВС оновили маршрути

Головне:

Актуалізація маршрутів : схеми складання практичних іспитів для майбутніх водіїв оновлюють з урахуванням змін на дорогах і вимог безпеки.

: схеми складання практичних іспитів для майбутніх водіїв оновлюють з урахуванням змін на дорогах і вимог безпеки. Географія оновлень : маршрути практичних іспитів оновили у шести територіальних сервісних центрах МВС (у Києві та ще двох областях).

: маршрути практичних іспитів оновили у шести територіальних сервісних центрах МВС (у Києві та ще двох областях). Розширення можливостей : у деяких сервісних центрах кількість маршрутів збільшили.

: у деяких сервісних центрах кількість маршрутів збільшили. Доступна підготовка: актуальні маршрути у різних ТСЦ МВС кандидати у водії можуть вивчити заздалегідь (вони розміщені онлайн).

Що потрібно для успішного складання іспиту

Українцям нагадали, що практичний іспит - фінальний етап перед отриманням посвідчення водія.

При цьому для його успішного складання кандидати у водії повинні:

впевнено керувати транспортним засобом;

добре орієнтуватися в дорожній обстановці та у її змінах.

"Саме тому у сервісних центрах МВС регулярно оновлюють і затверджують маршрути для складання практичних іспитів - з урахуванням актуальної організації дорожнього руху та вимог безпеки", - пояснили у ГСЦ МВС.

Як складаються практичні іспити під час війни

Кандидатам у водії повідомили, що під час дії воєнного стану практичні іспити складаються в один етап:

для категорій А1, А та В1 - на автодромі (майданчику);

для категорій В, ВЕ, С, С1, СЕ, D, D1, DE - на дорогах загального користування відповідно до затверджених маршрутів.

Водночас до складання іспитів майбутнім водіям радять приділити особливу увагу вивченню Правил дорожнього руху (ПДР) та відпрацюванню практичних навичок водіння.

Де знайти актуальні маршрути перед іспитом

У ГСЦ МВС зазначили, що в цілому оновлення маршрутів спрямоване:

на вдосконалення екзаменаційного процесу;

на підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

на створення комфортних умов для кандидатів у водії.

Важливо, що оновлені маршрути можна знайти онлайн - вони розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС.

Це дозволяє кандидатам у водії ознайомитися зі схемами руху, описом та особливостями кожного з них заздалегідь.

Крім того, це дає змогу краще підготуватися до перевірки практичних навичок - врахувати особливості дорожньої інфраструктури (складних перекресть, пішохідних переходів, ділянок з інтенсивним рухом) та впевненіше почуватися за кермом під час складання іспиту.

Де оновили маршрути в Києві

Громадянам, які планують складати практичний іспит у Києві, розповіли, що маршрути для його складання було оновлено у територіальному сервісному центрі МВС №8042 (вул. Мрії, 19).

"Їх кількість збільшено з 9 до 15", - уточнили у прес-службі ГСЦ.

Де оновили маршрути у Вінницькій області

У Вінницькій області маршрути було оновлено:

у територіальному сервісному центрі (ТСЦ) МВС №0541 в місті Вінниця (вул. Ботанічна, 24) - там було оновлено та затверджено 25 нових маршрутів для складання практичного іспиту;

(вул. Ботанічна, 24) - там було оновлено та затверджено 25 нових маршрутів для складання практичного іспиту; у ТСЦ МВС №0542 у місті Гайсин (вул. Південна, 67);

(вул. Південна, 67); у ТСЦ МВС №0543 у місті Шаргород (вул. Героїв Майдану, 224).

"Оновлені маршрути враховують актуальні зміни дорожньої інфраструктури, дозволяють рівномірно розподіляти транспортні потоки та забезпечують об'єктивну перевірку практичних навичок кандидатів у водії", - зазначили у ГСЦ МВС.

Де оновили маршрути у Черкаській області

У Черкаській області оновлення маршрутів відбулося:

у ТСЦ МВС №7141 в місті Черкаси (вул. Лесі Українки, 21);

(вул. Лесі Українки, 21); у ТСЦ МВС №7142 у Родниківській сільській раді в Уманському районі (автодорога "Київ - Одеса", 203 км, 800 м, будинок б/н).

"Маршрути розроблені з урахуванням вимог безпеки та передбачають перевірку базових навичок керування транспортним засобом у реальних умовах дорожнього руху", - підсумували у ГСЦ МВС.