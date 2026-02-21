Готуєтесь до практичного іспиту на права? В яких сервісних центрах МВС оновили маршрути

Майбутніх водіїв, які готуються до складання практичного іспиту, попередили про оновлення маршрутів у деяких територіальних сервісних центрах МВС. Зі змінами, які відбулись у Києві та кількох областях, можна ознайомитись онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС України.
Головне:
Українцям нагадали, що практичний іспит - фінальний етап перед отриманням посвідчення водія.
При цьому для його успішного складання кандидати у водії повинні:
"Саме тому у сервісних центрах МВС регулярно оновлюють і затверджують маршрути для складання практичних іспитів - з урахуванням актуальної організації дорожнього руху та вимог безпеки", - пояснили у ГСЦ МВС.
Кандидатам у водії повідомили, що під час дії воєнного стану практичні іспити складаються в один етап:
Водночас до складання іспитів майбутнім водіям радять приділити особливу увагу вивченню Правил дорожнього руху (ПДР) та відпрацюванню практичних навичок водіння.
У ГСЦ МВС зазначили, що в цілому оновлення маршрутів спрямоване:
Важливо, що оновлені маршрути можна знайти онлайн - вони розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС.
Це дозволяє кандидатам у водії ознайомитися зі схемами руху, описом та особливостями кожного з них заздалегідь.
Крім того, це дає змогу краще підготуватися до перевірки практичних навичок - врахувати особливості дорожньої інфраструктури (складних перекресть, пішохідних переходів, ділянок з інтенсивним рухом) та впевненіше почуватися за кермом під час складання іспиту.
Громадянам, які планують складати практичний іспит у Києві, розповіли, що маршрути для його складання було оновлено у територіальному сервісному центрі МВС №8042 (вул. Мрії, 19).
"Їх кількість збільшено з 9 до 15", - уточнили у прес-службі ГСЦ.
У Вінницькій області маршрути було оновлено:
"Оновлені маршрути враховують актуальні зміни дорожньої інфраструктури, дозволяють рівномірно розподіляти транспортні потоки та забезпечують об'єктивну перевірку практичних навичок кандидатів у водії", - зазначили у ГСЦ МВС.
У Черкаській області оновлення маршрутів відбулося:
"Маршрути розроблені з урахуванням вимог безпеки та передбачають перевірку базових навичок керування транспортним засобом у реальних умовах дорожнього руху", - підсумували у ГСЦ МВС.
