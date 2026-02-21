Готовитесь к практическому экзамену на права? В каких сервисных центрах МВД обновили маршруты

Будущих водителей, которые готовятся к сдаче практического экзамена, предупредили об обновлении маршрутов в некоторых территориальных сервисных центрах МВД. С изменениями, которые произошли в Киеве и нескольких областях, можно ознакомиться онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД Украины.
Читайте также: Самая частая ошибка на практическом экзамене: о чем никак нельзя забывать будущим водителям
Главное:
Украинцам напомнили, что практический экзамен - финальный этап перед получением водительского удостоверения.
При этом для его успешной сдачи кандидаты в водители должны:
"Именно поэтому в сервисных центрах МВД регулярно обновляют и утверждают маршруты для сдачи практических экзаменов - с учетом актуальной организации дорожного движения и требований безопасности", - объяснили в ГСЦ МВД.
Кандидатам в водители сообщили, что во время действия военного положения практические экзамены сдаются в один этап:
Вместе с тем до сдачи экзаменов будущим водителям советуют уделить особое внимание изучению Правил дорожного движения (ПДД) и отработке практических навыков вождения.
В ГСЦ МВД отметили, что в целом обновление маршрутов направлено:
Важно, что обновленные маршруты можно найти онлайн - они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД.
Это позволяет кандидатам в водители ознакомиться со схемами движения, описанием и особенностями каждого из них заранее.
Кроме того, это позволяет лучше подготовиться к проверке практических навыков - учесть особенности дорожной инфраструктуры (сложных перекрестков, пешеходных переходов, участков с интенсивным движением) и увереннее чувствовать себя за рулем во время сдачи экзамена.
Гражданам, которые планируют сдавать практический экзамен в Киеве, рассказали, что маршруты для его сдачи были обновлены в территориальном сервисном центре МВД №8042 (ул. Мрии, 19).
"Их количество увеличено с 9 до 15", - уточнили в пресс-службе ГСЦ.
В Винницкой области маршруты были обновлены:
"Обновленные маршруты учитывают актуальные изменения дорожной инфраструктуры, позволяют равномерно распределять транспортные потоки и обеспечивают объективную проверку практических навыков кандидатов в водители", - отметили в ГСЦ МВД.
В Черкасской области обновление маршрутов произошло:
"Маршруты разработаны с учетом требований безопасности и предусматривают проверку базовых навыков управления транспортным средством в реальных условиях дорожного движения", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, где можно сдавать практический экзамен по вождению, сколько это стоит и когда экзамен считается несданным.
Кроме того, мы объясняли, какое авто можно выбрать для практического экзамена на права.
Читайте также, что делать кандидатам в водители, если во время сдачи теоретического экзамена пропал свет или интернет.