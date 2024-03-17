Готуєте дитину до щеплень? Лікар дав поради, які не варто ігнорувати

Попередня підготовка

Найбільший страх, за словами лікаря, це страх невідомого.

"Малюк відчуває тривогу й може в різні способи саботувати процес через сильні переживання. Батькам варто докласти зусиль, щоб зменшити цей градус напруги", - каже вона.

Наприклад, дитина сприйматиме похід до лікаря значно легше, якщо знатиме, що відбуватиметься на прийомі. Почитайте вдома книжку про лікаря, пограйтеся в лікаря зі спеціальним іграшковим набором, покроково й доступно поясніть, що буде відбуватися на прийомі: "Спочатку лікар тебе послухає, потім подивиться ліхтариком у вушка, торкнеться животика й подивиться твоє горло. Можливо, він тебе ще зважить і поміряє ростоміром".

Лікар радить - нехай необхідність вакцинації не стане несподіванкою на прийомі. Розкажіть, як це буде відбуватися, що це маленький і швидкий укол.

"Важливо пояснити, навіщо вакцинуватися - так ти отримаєш суперсилу й не будеш хворіти на важкі інфекції. Як приклад можна розповісти дитині про власний досвід - розказати, що ви вакциновані та захищені. Приклад батьків є суттєвою підтримкою для дитини", - констатує Луцька.

Планування часу візиту

Якщо малюкові час спати або він буде голодний, то стрес виникне сам собою - а тут ще й додаткове навантаження.

"Тож важливо вибрати той час, який буде зручним не тільки для вас, але й для дитини. Наприклад, удень, коли дитина добре виспалась і є найбільш активною", - каже інфекціоніст.

Не варто лякати вдома лікарями та уколами

Погрози на кшталт - будеш себе погано вести, підемо до лікаря абощо є джерелом страху, з яким надалі доволі важко працювати.

"Коли дійсно доведеться відвідувати лікарню та робити справжній укол, дитина може подумати, що в чомусь провинилася. Дитина має розуміти, що похід до лікаря - це не покарання, а про здоров’я та захист від небезпечних хвороб. Також слід пояснити, що все, що відбуватиметься в лікаря - це безпечно", - пояснює педіатр.

Не варто давати порожніх обіцянок

Батьки переживають, і це нормально. Проте приховування правди або прикрашання ситуації можуть зіграти злий жарт, і це матиме зворотний ефект. Брехня - надійний спосіб втратити довіру. Якщо казати дитині неправду, на прийомі в лікаря вона буде тільки ще більш нервовою та напруженою.

Перш ніж робити щеплення, потрібно розповісти, що саме має відбутися.

"Розкажіть, що від уколу малюк може відчути біль, проте він триватиме лише кілька секунд. Запевніть, що ви будете поруч. Якщо ви не впевнені, чи буде щеплення, то не кажіть, що точно нічого не буде. Відверто поділіться, що не знаєте, чи потрібно його робити саме зараз: "Ми підемо до лікаря та разом його спитаємо про це". Звичайно, батькам хочеться заспокоїти малюка та сказати, що нічого неприємного не станеться. Проте це не найкращий крок до побудови та підтримки довіри в сім’ї", - пояснює Луцька.

Підтримуйте дитину в її переживаннях

Лікар наголошує, що відчувати страх, тривогу чи біль - це нормально та природно.

"Фрази на кшталт "та це ж не боляче", "заспокойся, нічого страшного!", "ніхто не боїться, а тобі чого страшно" не навчать малюка долати дискомфорт, а тільки зміцнять страх та викличуть почуття провини. Краще підтримайте малюка. Покажіть дитині приклад, що зі страхом можна впоратися, будьте для неї опорою", - каже педіатр.

Працюйте з власною тривогою

Батьки - гаранти спокою та безпеки дитини і батьківська тривога миттєво передається дитині.

"Тому налаштуйтеся на позитивний лад, демонструйте радість від зустрічі з лікарем, говоріть спокійно. Зрештою, у вас є причини для цього - адже лікар допомагає залишатися здоровими. Коли малюк плаче, вам може здаватись, що ви робите щось неправильно, що ви "погані батьки". Пам’ятайте: ви чудові батьки, адже піклуєтеся про свою дитину й захищаєте її від інфекцій. Дитина має право на будь-які емоції. Залишайтеся поряд, щоб вона почувалась захищеною", - радить лікар.

Допоможіть лікарю

Звісно, що лікар володіє інструментами для заспокоєння малюка, проте він не може знати вподобань вашої дитини так, як ви. Візьміть на прийом улюблену іграшку, увімкніть улюблену пісню або подуйте разом мильні бульбашки.

"Коли ж вакцинація вже позаду, обов’язково скажіть дитині, що пишаєтеся нею: "Ти боялась, але була дуже сміливою та чудово впоралась!" - наводить приклад Луцька.

Вакцинація дітей

Для батьків здоров'я дітей будь-якого віку - це пріоритет. Вакцинувати дітей важлива у будь-якому віці, адже це допоможе уберегти від захворювань. Тому батькам потрібно знати про деякі нюанси. Докладніше - у матеріалі.